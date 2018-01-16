Пьер-Эмерик Обамеянг договорился о контракте с "Арсеналом"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал с лондонским "Арсеналом" условия личного контракта, сообщает Daily Mirror.Форвард сборной Габона заменит Алексиса Санчеса, который в скором времени покинет столичный клуб.