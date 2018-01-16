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Кике Флорес: Месси – лучший в истории

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес в преддверии матча Кубка Испании против "Барселоны" поделился мнением о сравнениях форварда каталонцев Лионеля Месси с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

"Месси – лучший игрок в истории. Немногие спортсмены могут заставить меня сесть на диван и смотреть их игру.

Но Месси – один из них. Я сажусь и смотрю на игру Месси, 15 лет назад я смотрел, как играет Роналдо, Майкл Джордан, Марадона. Эти спортсмены, на мой взгляд, выделяются.

Я не буду включаться в споры о футболистах. Криштиану Роналду – в топ-10, среди лучших, но не будь Криштиану сейчас, никаких споров и не было бы вовсе", - цитирует Флореса Sports.ru со ссылкой на Sports.es.
Теги: Месси
Сегодня, 22:55
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