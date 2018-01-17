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Ростов-на-Дону Ахмат
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Правительство КНДР запретило Хан Кван Сону появляться на телевидении
Президент "Перуджи" Массимилиано Сантопадре рассказал о том, что правительство КНДР запретило нападающему Хан Кван Сону появляться на телевидении. Молодого футболиста пригласили на одну из телепередач, однако перед началом съемок ему позвонили из правительства Северной Кореи.
"Он получил звонок от человека, который занимает пост в министерстве КНДР. Ему запретили показываться на телевидении. Переговоры с Северной Кореей невозможны, так как страна находится в полной изоляции. Ситуация очень сложная. Если Хан не будет выполнять распоряжения, то его могут репатриировать", - цитирует AS Сантопадре.
"Он получил звонок от человека, который занимает пост в министерстве КНДР. Ему запретили показываться на телевидении. Переговоры с Северной Кореей невозможны, так как страна находится в полной изоляции. Ситуация очень сложная. Если Хан не будет выполнять распоряжения, то его могут репатриировать", - цитирует AS Сантопадре.
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