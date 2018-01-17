Маджид Уорис в скором времени станет игроком "Порту"

Бывший нападающий "Спартака" Маджид Уорис может продолжить карьеру в "Порту", сообщает Get Football News France.Ожидается, что португальский клуб заплатить шесть миллионов евро "Лорьяну", за который в данный момент выступает 26-летний игрок.В ближайшее время Уорис приедет в Португалию для прохождения медосмотра.