Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Маджид Уорис в скором времени станет игроком "Порту"

Бывший нападающий "Спартака" Маджид Уорис может продолжить карьеру в "Порту", сообщает Get Football News France.

Ожидается, что португальский клуб заплатить шесть миллионов евро "Лорьяну", за который в данный момент выступает 26-летний игрок.

В ближайшее время Уорис приедет в Португалию для прохождения медосмотра.
Теги: Порту
Сегодня, 21:21
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: руслан моисеев (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (0)
online

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
Регистрация: 17.01.2018
№3 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Женёка
португальский клуб заплатить шесть миллионов евро "Лорьяну"

Зная работу португальских клубов, не удивлюсь если через год его не продадут за 60!!! smile

Дело не только в Порто, к примеру, у Гремио Барриос основной форвард, а они победители ЛЧ Америк. Дело в том, в какой клуб попал, достойный, или нет.


В таком случае Ваш «достойный» клуб загубил уже половину сборной Аргентины...а если подальше вспомнить? Мейра, Нету, Ансальди, Домингес, Пандев..где они теперь, бедолаги? Ансальди пытается реанимироваться, Гарай соскочил вовремя. А ведь это были небезизвестные в миру фамилии, в отличие от безымянного негритенка, приехавшего ниоткуда и уехавшего в никуда
Регистрация: 2.11.2008
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Женёка
португальский клуб заплатить шесть миллионов евро "Лорьяну"

Зная работу португальских клубов, не удивлюсь если через год его не продадут за 60!!! smile

Дело не только в Порто, к примеру, у Гремио Барриос основной форвард, а они победители ЛЧ Америк. Дело в том, в какой клуб попал, достойный, или нет.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
португальский клуб заплатить шесть миллионов евро "Лорьяну"

Зная работу португальских клубов, не удивлюсь если через год его не продадут за 60!!! smile
Регистрация: 6.05.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.