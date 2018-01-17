Кристиан Каннаваро перешел в "Беневенто"

Сын бывшего капитана сборной Италии Фабио Каннаваро 18-летний Кристиан Каннаваро перешел из "молодежки" "Сассуоло" в команду для игроков до 19 лет дебютанта серии А "Беневенто".Финансовые условия сделки и срок соглашения не разглашаются.Напомним, Фабио Каннаваро выступал на профессиональном уровне с 1992 по 2011 год.