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Генрих Мхитарян в 2009 году заявил, что хотел бы играть в "Арсенале"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в интервью официальному сайту УЕФА в 2009 году сказал, что однажды хотел бы стать игроком "Арсенала". В то время армянский хавбек выступал на родине за "Пюник".
Ранее появилась информация о том, что "красные дьяволы" могут продать Мхитаряна в клуб из Лондона в обмен на чилийца Алексиса Санчеса. Отмечалось, что 29-летний южноамериканец согласовал условия личного контракта с манкунианцами и трансфер зависит от того, устроят ли 28-летнего армянина условия, предложенные "канонирами".
16 января агент Мхитаряна Мино Райола заявил, что "Санчес станет частью сделки по Мхитаряну и никак иначе".
"Моя любимая команда - "Арсенал", - говорил Мхитарян в 2009 году. - Мне нравится атакующая игра и их быстрый стиль. Кроме того, Арсен Венгер доверяет молодым игрокам (во время интервью Мхитаряну было 20 лет. - Прим.), одновременно требуя результатов. Мне это нравится. Я хотел бы однажды играть там".
Напомним, контракт Санчеса с лондонским клубом истекает летом 2018 года и он не намерен его продлевать. В этом сезоне 29-летний нападающий принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи.
Мхитарян, в свою очередь лишился места в стартовом составе "МЮ". В общей сложности он провел , в этом сезоне за манкунианцев 22 матча (14 раз выходя на поле со скамейки запасных), забив 2 мяча и отдав 5 голевых пасов.
"Спорт-Экспресс"
Ранее появилась информация о том, что "красные дьяволы" могут продать Мхитаряна в клуб из Лондона в обмен на чилийца Алексиса Санчеса. Отмечалось, что 29-летний южноамериканец согласовал условия личного контракта с манкунианцами и трансфер зависит от того, устроят ли 28-летнего армянина условия, предложенные "канонирами".
16 января агент Мхитаряна Мино Райола заявил, что "Санчес станет частью сделки по Мхитаряну и никак иначе".
"Моя любимая команда - "Арсенал", - говорил Мхитарян в 2009 году. - Мне нравится атакующая игра и их быстрый стиль. Кроме того, Арсен Венгер доверяет молодым игрокам (во время интервью Мхитаряну было 20 лет. - Прим.), одновременно требуя результатов. Мне это нравится. Я хотел бы однажды играть там".
Напомним, контракт Санчеса с лондонским клубом истекает летом 2018 года и он не намерен его продлевать. В этом сезоне 29-летний нападающий принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи.
Мхитарян, в свою очередь лишился места в стартовом составе "МЮ". В общей сложности он провел , в этом сезоне за манкунианцев 22 матча (14 раз выходя на поле со скамейки запасных), забив 2 мяча и отдав 5 голевых пасов.
"Спорт-Экспресс"
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