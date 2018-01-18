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Эдинсон Кавани повторил рекорд Златана Ибрагимовича

Нападающий Эдинсон Кавани повторил рекорд Златана Ибрагимовича по количеству голов за "ПСЖ" во всех турнирах. Мяч в ворота "Дижона" стал для уругвайца 156-м в футболке парижан.

Кавани мог и побить рекорд Ибрагимовича, но пенальти. который он заработал на 84-й минуте, взялся исполнять Неймар, оформивший покер.

Тот факт, что бразилец не уступил Эдинсону, очень не понравился болельщикам. В итоге Неймар исполнял удар под свист с трибун и скандирование "Кавани! Кавани!".


Sportbox
Теги: Кавани ПСЖ
Сегодня, 09:57
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