? Il l'a fait ! @ECavaniOfficial vient d'?galer le record ?tabli par @Ibra_official en marquant son 1?5?6?e but avec le Paris Saint-Germain ! ? pic.twitter.com/bqBhVUr6kI — PSG Officiel (@PSG_inside) January 17, 2018

Нападающий Эдинсон Кавани повторил рекорд Златана Ибрагимовича по количеству голов за "ПСЖ" во всех турнирах. Мяч в ворота "Дижона" стал для уругвайца 156-м в футболке парижан.Кавани мог и побить рекорд Ибрагимовича, но пенальти. который он заработал на 84-й минуте, взялся исполнять Неймар, оформивший покер.Тот факт, что бразилец не уступил Эдинсону, очень не понравился болельщикам. В итоге Неймар исполнял удар под свист с трибун и скандирование "Кавани! Кавани!".