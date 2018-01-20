Главный тренер "Марселя" обозвал своего игрока идиотом

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия допустил нелицеприятные высказывания в адрес футболиста своей команды во время матча 22-го тура чемпионата Франции против "Кана" (2:0).В одном из эпизодов полузащитник марсельцев Максим Лопес упал в штрафной площади соперника после борьбы с защитников. Гарсия остался недоволен игрой своего футболиста и назвал его идиотом.