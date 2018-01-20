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Главный тренер "Марселя" обозвал своего игрока идиотом

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия допустил нелицеприятные высказывания в адрес футболиста своей команды во время матча 22-го тура чемпионата Франции против "Кана" (2:0).

В одном из эпизодов полузащитник марсельцев Максим Лопес упал в штрафной площади соперника после борьбы с защитников. Гарсия остался недоволен игрой своего футболиста и назвал его идиотом.
Теги: Марсель
Сегодня, 10:49
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(1)
№3 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 11:08) #
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Игрок расплакался, Европа содрогнулась и объявила санкции России.
Регистрация: 21.04.2009
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:08) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Падать никогда нельзя, это даже Алеша Попович из мультиков знает.
Эх, не на том запад. футболистов воспитывают. relaxed


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:06) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну не шоколадкой же...

ну не шоколадкой же...
Регистрация: 9.01.2015
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