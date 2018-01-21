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В Испании вратарь забил с 65 метров в свой день рождения (видео)

Вратарь испанского клуба "Луго" Хуан Карлос в день рождения забил мяч со своей половины поля.

Гол был проведен с расстояния 65 метров в ворота хихонского "Спортинга" в матче 23 тура Сегунды — второго по силе дивизиона Испании.

Это первый забитый мяч в карьере 30-летнего Карлоса. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Луго".



"Газета.ру"
Сегодня, 10:38
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