В Испании вратарь забил с 65 метров в свой день рождения (видео)

Juan Carlos -portero del Lugo- acaba de marcar este golazo desde su propia casa al Sporting de Gij?n en el d?a de su cumplea?os. Tremendo. pic.twitter.com/2aflu9k9cr — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 20, 2018

Вратарь испанского клуба "Луго" Хуан Карлос в день рождения забил мяч со своей половины поля.Гол был проведен с расстояния 65 метров в ворота хихонского "Спортинга" в матче 23 тура Сегунды — второго по силе дивизиона Испании.Это первый забитый мяч в карьере 30-летнего Карлоса. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Луго".