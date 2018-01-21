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Казань Ростов
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В Испании вратарь забил с 65 метров в свой день рождения (видео)
Вратарь испанского клуба "Луго" Хуан Карлос в день рождения забил мяч со своей половины поля.
Гол был проведен с расстояния 65 метров в ворота хихонского "Спортинга" в матче 23 тура Сегунды — второго по силе дивизиона Испании.
Это первый забитый мяч в карьере 30-летнего Карлоса. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Луго".
"Газета.ру"
Гол был проведен с расстояния 65 метров в ворота хихонского "Спортинга" в матче 23 тура Сегунды — второго по силе дивизиона Испании.
Это первый забитый мяч в карьере 30-летнего Карлоса. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Луго".
Juan Carlos -portero del Lugo- acaba de marcar este golazo desde su propia casa al Sporting de Gij?n en el d?a de su cumplea?os. Tremendo. pic.twitter.com/2aflu9k9cr— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 20, 2018
"Газета.ру"
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