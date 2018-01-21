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Генрих Мхитарян согласовал контракт с "Арсеналом" и в течение 48 часов перейдет в Лондон

Армянский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян согласовал условия личного контракта с лондонским"Арсеналом", сообщает журналист ВВС Давид Орнштейн на своей странице в твиттере.

Футболист, который 21 января празднует свое 29-летие, пройдет медицинское обследование в течение двух дней.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что обмен Мхитаряна и чилийского полузащитника Алексиса Санчеса состоится в ближайшие 48 часов.

"Нельзя одновременно переходить в другой клуб и хорошо играть. В течение следующих 48 часов вопрос с обменом будет решен тем или иным образом", — отметил Венгер.

"Газета.ру"
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед Арсенал
Сегодня, 11:11
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