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Фаната арестовали после того, как он помочился в бутылку с водой голкипера "КПР"

Во время матча 28-го тура Чемпионшипа "Куинз Парк Рейнджерс" — "Мидлсбро" (0:3) произошёл необычный случай, сообщает Mirror.

Болельщик команды гостей помочился в бутылку с водой вратаря "КПР" Алекса Смитиса, после чего бросил предмет обратно за ворота голкипера. Видео инцидента, которое снял другой болельщик "Мидлсбро", было опубликовано в Интернете. Остаётся неизвестно, пил ли Смитис из бутылки после того, как она побывала в руках фаната команды соперника.

Отмечается, что стюарды вывели болельщика со стадиона, а позже он был арестован за бросание предметов на поле. В феврале фанату предстоит суд.

Сегодня, 22:25
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№3 Написал: interested (Сегодня, 23:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Чисто английское эстетство.
Регистрация: 18.10.2013
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:04) #
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online

Даже в Англии есть спартачи.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Креативный фанат! blush
Регистрация: 23.08.2016
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