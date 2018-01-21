Фаната арестовали после того, как он помочился в бутылку с водой голкипера "КПР"

Во время матча 28-го тура Чемпионшипа "Куинз Парк Рейнджерс" — "Мидлсбро" (0:3) произошёл необычный случай, сообщает Mirror.Болельщик команды гостей помочился в бутылку с водой вратаря "КПР" Алекса Смитиса, после чего бросил предмет обратно за ворота голкипера. Видео инцидента, которое снял другой болельщик "Мидлсбро", было опубликовано в Интернете. Остаётся неизвестно, пил ли Смитис из бутылки после того, как она побывала в руках фаната команды соперника.Отмечается, что стюарды вывели болельщика со стадиона, а позже он был арестован за бросание предметов на поле. В феврале фанату предстоит суд.