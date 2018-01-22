Лилиан Тюрам: Трамп прочертил линию между расами, он всегда ищет конфликт

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам, который занимается борьбой с расизмом, выступил с критикой президента США Дональда Трампа."Трамп всегда ищет конфликт: чернокожие, белые, не белые. Хорошие страны, страны, которые менее хороши. Он прочертил линию между расами: они и мы. Это чистой воды расизм", — приводит слова Тюрама Goal.