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Лилиан Тюрам: Трамп прочертил линию между расами, он всегда ищет конфликт

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам, который занимается борьбой с расизмом, выступил с критикой президента США Дональда Трампа.

"Трамп всегда ищет конфликт: чернокожие, белые, не белые. Хорошие страны, страны, которые менее хороши. Он прочертил линию между расами: они и мы. Это чистой воды расизм", — приводит слова Тюрама Goal.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 00:58
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(2)
№3 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 08:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ну то что Трамп идиот все адекватные люди уже поняли. 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, заявив следующее: «Не выходить из соглашения от нас требуют те же страны, чьи торговые ограничения обходятся Америке в триллионы долларов, и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в наш критически важный оборонный альянс»
Т.е. поддержание армии для борьбы с главными врагами (Россия и Китай) важнее чем экологические проблемы целой планеты.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 01:40) #
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  •  (2)

Очень футбольная новость.
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:04) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
А кто тебе платит за "борьбу с расизмом". Примут мусульманство, работать не хотят.
Только и слышно - " тот расист, этот расист". Работа, не поспоришь.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
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