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Юрген Клопп поругался с болельщиком "Суонси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в игре 24-го тура АПЛ с "Суонси Сити" (0:1) вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков хозяев, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Liverpool Echo.

Сам тренер объяснил данный конфликт провокацией со стороны фаната "лебедей".

"Он постоянно кричал на меня. Извините, я отреагировал один раз, напомнив себе, что в первую очередь я человек, а не профессиональный менеджер, который может пропустить мимо ушей все, что о нем говорят.

Этот болельщик чувствовал себя совсем неплохо, понимая, что за это ему никто ничего не сделает. Думаю, это владелец абонемента, а я далеко не первый тренер, который столкнулся подобным.

В этом есть и моя вина, я не должен был так реагировать. Но я не сказал ничего плохого, а лишь показал, что не слишком доволен тем, что он говорил всё время", - сказал Клопп.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 08:54
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(1)
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:42) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Просто Клопп "повонял" немного после поражения.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 09:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Суонси. И больше оттуда невысуонси


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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