"Манчестер Юнайтед" второй год подряд стал самым успешным клубом мира

"Манчестер Юнайтед" возглавил список самых прибыльных клубов второй год подряд.В опубликованном международной аудиторской компанией Deloitte списке, "Юнайтед" занял первое место с доходом €676 млн в сезоне-2016/2017."МЮ" обошел мадридский "Реал" на €1,7 млн (€674,6 млн) благодаря победе в Лиге Европы, которая принесла клубу €44,5 млн."Это стало решающим фактором в достижении успеха", — констатирует аудитор.В пятерке самых успешных клубов также вошли каталонская "Барселона" (€648,3 млн), мюнхенская "Бавария" (€587,8 млн) и "Манчестер Сити" (€527,7 млн).По прогнозам Deloitte, в будущем году доходы клубов высшего дивизиона чемпионата Англии могут превысить отметку в €8 млрд.