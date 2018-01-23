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"Манчестер Юнайтед" второй год подряд стал самым успешным клубом мира

"Манчестер Юнайтед" возглавил список самых прибыльных клубов второй год подряд.

В опубликованном международной аудиторской компанией Deloitte списке, "Юнайтед" занял первое место с доходом €676 млн в сезоне-2016/2017.

"МЮ" обошел мадридский "Реал" на €1,7 млн (€674,6 млн) благодаря победе в Лиге Европы, которая принесла клубу €44,5 млн.

"Это стало решающим фактором в достижении успеха", — констатирует аудитор.

В пятерке самых успешных клубов также вошли каталонская "Барселона" (€648,3 млн), мюнхенская "Бавария" (€587,8 млн) и "Манчестер Сити" (€527,7 млн).

По прогнозам Deloitte, в будущем году доходы клубов высшего дивизиона чемпионата Англии могут превысить отметку в €8 млрд.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:31
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6
(0)
№6 Написал: Седой Россия (Сегодня, 23:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Что за идиотизм? В заголовке успешный, хотя должно быть прибыльный, обошел, благодаря победе в ЛЕ, хотя Реал выиграл ЛЧ


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Успешность теперь не титулами стала определяться? Дожили...

Тут за деньги речь, дубина...да и Лигу Европы они выиграли, дважды дубина...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:55) #
  • -5
  •  (5)

Ну может быть Кубок ЛЕ для МЮ стал последней каплей в чаше прибыли из-за более низких расходов?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Успешность теперь не титулами стала определяться? Дожили...

"Манчестер Юнайтед" возглавил список самых прибыльных клубов второй год подряд.

не стоит только заголовки все таки читать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:49) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Успешность теперь не титулами стала определяться? Дожили...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
"МЮ" обошел мадридский "Реал" на €1,7 млн (€674,6 млн) благодаря победе в Лиге Европы, которая принесла клубу €44,5 млн.

так, давайте по полочкам раскладывать тогда
то есть по такой логике реал не взял ЛЧ?или в ЛЧ платят меньше?
если б они ее не взяли, а мю не взял бы ле - то все равно получается мю был бы выше в списке


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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