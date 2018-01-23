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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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"Манчестер Юнайтед" второй год подряд стал самым успешным клубом мира
"Манчестер Юнайтед" возглавил список самых прибыльных клубов второй год подряд.
В опубликованном международной аудиторской компанией Deloitte списке, "Юнайтед" занял первое место с доходом €676 млн в сезоне-2016/2017.
"МЮ" обошел мадридский "Реал" на €1,7 млн (€674,6 млн) благодаря победе в Лиге Европы, которая принесла клубу €44,5 млн.
"Это стало решающим фактором в достижении успеха", — констатирует аудитор.
В пятерке самых успешных клубов также вошли каталонская "Барселона" (€648,3 млн), мюнхенская "Бавария" (€587,8 млн) и "Манчестер Сити" (€527,7 млн).
По прогнозам Deloitte, в будущем году доходы клубов высшего дивизиона чемпионата Англии могут превысить отметку в €8 млрд.
"Газета.ру"
В опубликованном международной аудиторской компанией Deloitte списке, "Юнайтед" занял первое место с доходом €676 млн в сезоне-2016/2017.
"МЮ" обошел мадридский "Реал" на €1,7 млн (€674,6 млн) благодаря победе в Лиге Европы, которая принесла клубу €44,5 млн.
"Это стало решающим фактором в достижении успеха", — констатирует аудитор.
В пятерке самых успешных клубов также вошли каталонская "Барселона" (€648,3 млн), мюнхенская "Бавария" (€587,8 млн) и "Манчестер Сити" (€527,7 млн).
По прогнозам Deloitte, в будущем году доходы клубов высшего дивизиона чемпионата Англии могут превысить отметку в €8 млрд.
"Газета.ру"
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