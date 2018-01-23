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СМИ: "Ливерпуль" ведет переговоры с "Реалом" по Бэйлу
"Ливерпуль" хочет приобрести нападающего "Реала" Гарета Бэйла. Как сообщает Daily Star, президент "королевского клуба" Флорентино Перес дал понять, что он готов расстаться с валлийцем во время летнего трансферного окна. Помимо "Ливерпуля" на Бэйла претендуют еще три английских клуба - "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм".
Ранее сообщалось, что будущее валлийца в "Королевском клубе" зависит от того, как он проведет вторую часть текущего сезона. В этом сезоне на его счету девять матчей в чемпионате Испании, шесть голов и одна голевая передача.
"Спорт-Экспресс"
Ранее сообщалось, что будущее валлийца в "Королевском клубе" зависит от того, как он проведет вторую часть текущего сезона. В этом сезоне на его счету девять матчей в чемпионате Испании, шесть голов и одна голевая передача.
"Спорт-Экспресс"
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