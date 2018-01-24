"Арсенал" увеличил предложение по Обамеянгу до 58 миллионов евро

"Арсенал" улучшил предложение по нападающему дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянгу до 58 миллионов евро, информирует Bild. Немецкий клуб требует за форварда 70 миллионов.В этом сезоне Обамеянг отыграл за "Боруссию" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Отмечается, что до понедельника 28-летний габонец несколько дней не тренировался с основным составом "шмелей".В понедельник, 22 января, состав "канониров" пополнил полузащитник Генрих Мхитарян, который перешел из "Манчестер Юнайтед" в обмен на форварда Алексиса Санчеса.