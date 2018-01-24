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Виталий Родионов занял должность спортивного директора БАТЭ

Бывший нападающий Виталий Родионов, полторы недели назад объявивший о завершении игровой карьеры, назначен спортивным директором БАТЭ.

"Перед Виталием Викторовичем стоит немало задач, которые касаются в том числе улучшения взаимодействия между главной командой и дублирующим составом, координации работы детско-юношеской школы нашего клуба, внедрения туда программы, подготовленной главным тренером "желто-синих" Олегом Дулубом.

Хорошим подспорьем для Родионова станут два высших образования: в 2009 году закончил Белорусский государственный университет физической культуры (специальность "Тренер по футболу"), в 2013-м - Белорусский государственный экономический университет ("Экономист-менеджер")", - говорится на официальном сайте БАТЭ.
Вчера, 21:52
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