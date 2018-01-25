"Астон Вилла" арендовала защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе сменил один английский клуб на другой. Конголезский футболист перешёл на правах аренды в "Астон Виллу", сообщает пресс-служба манкунианского клуба.В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в 1 матче АПЛ, появившись на поле в поединке 22-го тура АПЛ с "Эвертоном" (2:0). Арендное соглашение с "Астон Виллой" рассчитано до конца сезона-2017/18."Туанзебе – очень хороший футболист, но у него не так много практики здесь. Но он наш игрок и останется таковым. Мы не откажемся от талантливого футболиста", — сказал Жозе Моуринью.