Агент защитника "Милана": весь мир смеется над этим клубом

Агент защитника "Милана" Густаво Гомеса Аугусто Параха раскритиковал руководство клуба."Мне бы не хотелось говорить о том, что там происходит. Надеюсь, что в клубе в ближайшее время появятся люди, которые могут его поднять. Не удивительно, если взять игрока из третьей или четвертой лиги, который произведет плохое впечатление.В мире смеются над тем, что происходит в "Милане". Коллеги из "Боки" рассказывали о том, что предложили 5-6 миллионов за Гомеса, а в ответ услышали молчание. Так не ведут дела даже в третьем дивизионе чемпионат Аргентины. То же самое было при переговорах с "Фенербахче".Они даже не соглашаются на проведение переговоров. Я не понимаю, что происходит. Гомес не играет и у него нет возможности проявить себя. Это современный "Милан". Любой таксист скажет вам то же самое", – приводит слова Парахи Football Italia.