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Зинедин Зидан: "Реал" может выиграть Лигу чемпионов, сделаем всё возможное для этого

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на пресс-конференции в преддверии матча 21-го тура Ла Лиги с "Валенсией" вновь ответил на вопрос о вылете из Кубка Испании и ожиданиях от плей-офф Лиги чемпионов.

"Я смотрю в будущее с энтузиазмом и стараюсь совершенствоваться как тренер. Возможно, в матче с "Леганесом" у меня не было достаточно мотивации, я сам виноват. Убеждён, что мы изменим ситуацию, игроки также убеждены в этом. Если бы я мог вернуться назад, выпустил бы такой же состав.

Что касается Лиги чемпионов, мы можем выиграть её и сделаем всё возможное для этого. Не думаю, что мои слова не доходят до футболистов. Будь это так, я бы ушёл", — цитирует Зидана Marca.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" сыграет против "ПСЖ". Первый матч состоится 14 февраля в Мадриде, а ответный 6 марта в Париже.

"Чемпионат.сом"
Теги: Зидан Реал
Вчера, 20:14
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3
(1)
№3 Написал: sanyapytilin (Вчера, 21:41) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
ПСЖ выбьет вас не задумываясь...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Spartak СССР (Вчера, 20:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
головку от патефона вам,а не ЛЧ. Удачи ПСЖ
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 20:17) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
В этом сезоне Мадрид останется без трофеев, отдохните.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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