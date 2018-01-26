Зинедин Зидан: "Реал" может выиграть Лигу чемпионов, сделаем всё возможное для этого

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на пресс-конференции в преддверии матча 21-го тура Ла Лиги с "Валенсией" вновь ответил на вопрос о вылете из Кубка Испании и ожиданиях от плей-офф Лиги чемпионов."Я смотрю в будущее с энтузиазмом и стараюсь совершенствоваться как тренер. Возможно, в матче с "Леганесом" у меня не было достаточно мотивации, я сам виноват. Убеждён, что мы изменим ситуацию, игроки также убеждены в этом. Если бы я мог вернуться назад, выпустил бы такой же состав.Что касается Лиги чемпионов, мы можем выиграть её и сделаем всё возможное для этого. Не думаю, что мои слова не доходят до футболистов. Будь это так, я бы ушёл", — цитирует Зидана Marca.В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" сыграет против "ПСЖ". Первый матч состоится 14 февраля в Мадриде, а ответный 6 марта в Париже.