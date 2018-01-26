"Барселона" и "Валенсия" встретятся в 1/2 финала Кубка Испании

6 января прошла жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании. "Барселона", накануне обыгравшая "Эспаньол" (2:0), на этой стадии турнира встретится с "Валенсией". В другой паре "Леганес", выбивший из борьбы за трофей "Реал", сыграет с "Севильей".Первые матчи полуфинала национального кубка будут сыграны 31 января, ответные - 7 февраля. "Барселона" и "Леганес" первые матчи проведут дома.