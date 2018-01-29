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Златан Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым игроком МЛС

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович ведет переговоры с "Лос-Анджелес Гэлакси", информирует ESPN.

Сообщается, что клуб МЛС готов платить 36-летнему футболисту 7,7 миллиона долларов в год, сделав его самым высокооплачиваемым игроком лиги.
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 10:35
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№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
МПС
Регистрация: 18.08.2013
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