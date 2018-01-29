Златан Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым игроком МЛС

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович ведет переговоры с "Лос-Анджелес Гэлакси", информирует ESPN.Сообщается, что клуб МЛС готов платить 36-летнему футболисту 7,7 миллиона долларов в год, сделав его самым высокооплачиваемым игроком лиги.