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Муаммар Каддафи мог стать владельцем "Манчестер Юнайтед"

Ливийский политический и военный деятель Муаммар Каддафи был готов купить 29,9% акций "Манчестер Юнайтед", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sunday Times.

Финансист Мехмет Далман летал в Ливию для переговоров с Каддафи в 2004 году.

"Публика не осознает, насколько близка была сделка с ливийцами. Каддафи почти купил клуб. Речь идет о нескольких часах, без преувеличения", - сказал Далман.

Факт возможного приобретения акций "МЮ" подтвердил и сын Каддафи Саади.

"Я говорил отцу, что это было бы сродни покупке англиканской церкви. Это очень сложно, а может, невозможно. Это золотой, золотой клуб", - отметил он.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:26
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№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
сейчас были бы в лидерах...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
а в итоге вместо мирного вложения денег запад "убил" страну
молодцы.и те же деньги Каддафи забрали...а ведь многое писали...какой уровень жизни при нем был


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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