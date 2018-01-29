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СМИ: "Арсенал" договорился с "Боруссией" о трансфере Обамейянга

"Арсенал" договорился с дортмундской "Боруссией" о трансфере нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга, передает "Чемпионат" со ссылкой на Kicker. Отмечается, что сумма сделки составит € 63 млн.

В соглашение не будет включён нападающий "канониров" Оливье Жиру. Ранее сообщалось, что 31-летний француз может на правах аренды перейти в "Боруссию" как часть трансфера Обамейянга, однако лондонцы сразу же исключили такой вариант.

Отмечается, что на замену Обамейянгу "Боруссия" приобретёт у китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" нападающего Антони Модеста.
Теги: Арсенал Боруссия Д Трансферы Обамеянг
Сегодня, 11:55
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