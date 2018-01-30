Фил Невилл: я не сексист, я живу правильно

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл извинился за свои публикации в твиттере от 2012 года, которые британская пресса расценила как сексистские."Я должен извиниться. Мне не нравятся слова, которые я использовал. Я не сексист! Я живу правильно", - передает слова Невилла BBC.Напомним, Невилл писал: "Когда я говорю "мужское утро", я думаю, что женщины заняты на кухнях и готовят".