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Фил Невилл: я не сексист, я живу правильно

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл извинился за свои публикации в твиттере от 2012 года, которые британская пресса расценила как сексистские.

"Я должен извиниться. Мне не нравятся слова, которые я использовал. Я не сексист! Я живу правильно", - передает слова Невилла BBC.

Напомним, Невилл писал: "Когда я говорю "мужское утро", я думаю, что женщины заняты на кухнях и готовят".

Советский спорт
Теги: Невилл
Сегодня, 08:58
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