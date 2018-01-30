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Вячеслав Караваев перешёл в "Витесс"

Защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев продолжит свою карьеру в чемпионате Голландии.

Как сообщает "Спорт FM", представители "Спарты" и "Витесса" полностью согласовали трансфер 22-летнего российского защитника. Сумма сделки и детали личного контракта игрока пока держатся в тайне. Ожидается, что в ближайшее время оба клуба официально подтвердят данный переход.

Напомним, что ранее тренерский штаб "Спарты" не взял Вячеслава Караваева на сбор команды в Испанию.
Теги: Караваев Спарта Витесс Трансферы
Вчера, 22:08
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