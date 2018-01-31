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Неймар после шутки над игроком "Ренна": футбол становится скучным (видео)

Форвард "ПСЖ" Неймар после матча Кубка французской лиги с "Ренном" (3:2) заявил, что футбол стал скучным. В конце игры бразилец пошутил над соперником, подав ему руку, чтобы помочь подняться, но затем убрав ее.

"Футбол становится скучным. Потому что нам ничего нельзя сделать. Все считается спорным. В конце я пошутил, подав руку сопернику, а затем убрав ее. Все сделают из этого новость, назовут недопустимым. Если я могу так сделать со своими друзьями и партнерами, почему нельзя поступить так же с соперниками.

Мы много общались по ходу игры, а в конце я пошутил, решил разыграть его на поле. Это была шутка, но все начнут обсуждать ее. Поэтому я сказал, что футбол порой становится скучным", - приводит слова Неймара "Советский спорт" со ссылкой на Goal.com.

Теги: Неймар ПСЖ Ренн
Сегодня, 11:31
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(3)
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:21) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ljubljana
Цитата: sumzzz
Нормальный стёб. Умный посмеется, дурак обидится.

Если для тебя слово жопа кажется смешным, значит это уровень камеди.А тебе видимо такой юмор и нравится.Деградация.Сочувствую.Тут ничего умного вообще нет

А тебе какой уровень нравится? Уровень Задорнова или Петросяна?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: sumzzz
Нормальный стёб. Умный посмеется, дурак обидится.

Если для тебя слово жопа кажется смешным, значит это уровень камеди.А тебе видимо такой юмор и нравится.Деградация.Сочувствую.Тут ничего умного вообще нет
Регистрация: 1.02.2016
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:14) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Рубин»
Нормальный стёб. Умный посмеется, дурак обидится.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кому -то было бы приятно стать объектом для такой шутки?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 11:50) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ты должен быть образцом для подражания на поле! А хочешь быть разыгровщиком - тебе прямая дорога в баскетбол!
Регистрация: 2.08.2013
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:50) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
по сути то он и прав, за каждое слово могут докопаться

надо знать где и как себя вести.тем более если ты личность медийная.
посмотрел бы я как он так шейхам руку бы не подал.мол шутка.нуну


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: safonas (Сегодня, 11:33) #
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  •  (5)

по сути то он и прав, за каждое слово могут докопаться


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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