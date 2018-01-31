Обамеянг попросил прощения у болельщиков после ухода из "Боруссии"

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, перешедший из «Боруссии» в «Арсенал», попрощался с дортмундским клубом.«В первую очередь прошу прощения за все, что случилось в последний месяц. Но я хотел сменить клуб прошлым летом, и это не удалось, а теперь это должно было произойти.Возможно, я выбрал не самый лучший способ для этого. Но все знают, что Обамеянг сумасшедший. И да, я ненормальный парень, ха-ха-ха-ха!Я совершал ошибки, но никогда не делал это со злым умыслом. Никогда не забуду эти четыре с половиной года в дортмундской «Боруссии», потому что все вы наделили меня силой, нужной на том уровне, где я сейчас.Благодарю все дортмундскую семью! Спасибо болельщикам, клубу, тренерам и, конечно, партнерам по команде! Ваш Оба17!!!» – написал футболист.