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Обамеянг попросил прощения у болельщиков после ухода из "Боруссии"

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, перешедший из «Боруссии» в «Арсенал», попрощался с дортмундским клубом.

«В первую очередь прошу прощения за все, что случилось в последний месяц. Но я хотел сменить клуб прошлым летом, и это не удалось, а теперь это должно было произойти.

Возможно, я выбрал не самый лучший способ для этого. Но все знают, что Обамеянг сумасшедший. И да, я ненормальный парень, ха-ха-ха-ха!

Я совершал ошибки, но никогда не делал это со злым умыслом. Никогда не забуду эти четыре с половиной года в дортмундской «Боруссии», потому что все вы наделили меня силой, нужной на том уровне, где я сейчас.

Благодарю все дортмундскую семью! Спасибо болельщикам, клубу, тренерам и, конечно, партнерам по команде! Ваш Оба17!!!» – написал футболист.

Sports.ru
Теги: Обамеянг Боруссия Д Арсенал
Вчера, 21:33
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