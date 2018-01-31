Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Саутгемптон" снова попробует заполучить Промеса летом

Саутгемптон» не смог приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в зимнее трансферное окно, но вернётся к этому варианту грядущим летом, пишет журналист BBC Адам Блэкмор. «Святые» надеются, что летом им удастся достичь соглашения с московским клубом.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса после того, как красно-белые отклонили последнее предложение англичан по футболисту сборной Нидерландов. «Спартак» хотел, чтобы «Саутгемптон» заплатил всю сумму отступных (€ 40 млн) сразу, а «святых» данный вариант не устроил и они приняли решение не продолжать попытки заполучить хавбека этой зимой.

Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.
Теги: Саутгемптон Промес Спартак
Вчера, 23:12
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: trent (Сегодня, 00:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ну и хорошо...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№2 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
.." дырку от бублика вы получите , а не Шарапова.."(МВИН )


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:20) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
летом ваш Саутгемптон будет в пердиве))
Регистрация: 6.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.