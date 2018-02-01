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СМИ: Неймар намерен отсудить у "Барселоны" около 30 млн евро

Нападающий "ПСЖ" Неймар подал в суд на "Барселону" с целью взыскать бонус в размере около €30 млн, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Mundo.

Отмечается, что эта сумма полагалась игроку за продление контракта с каталонским клубом в октябре 2016 года. Платеж был разделен на две части, но из-за ухода форварда в "ПСЖ" вторая часть так и не была выплачена.

Каталонцы в свою очередь намерены через суд взыскать с Неймара бонус, уже выплаченный ему за подписание нового контракта, плюс примерно €9 млн за возмещение убытков.
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 11:43
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