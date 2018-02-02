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Тарас Степаненко: клуб, сделавший мне предложение, очень поздно обратился в "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о сорвавшемся трансфере в зарубежный клуб. В СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Кристал Пэлас".

"Сначала были предложения аренды. Я их сразу отбросил, потому что понимаю: это неправильно. Неприемлемо и для "Шахтера", и для меня. Потом было конкретное предложение с выкупом.

Клуб, который сделал предложение, очень поздно обратился в "Шахтер". Практически не было времени решить этот вопрос. Пытался я, пытался мой агент – все максимально проявили профессионализм, но не сошлось.

Ничего страшного, жизнь продолжается. Я играю в суперклубе. Ни в коем случае не падаю духом и должен поступить как профессионал. Понимаю, что у "Шахтера" большие амбиции в футболе. Должны быть амбиции и у игрока – у меня они есть.

Есть мечта сыграть в топ-чемпионате Европы, почувствовать уровень этого футбола. Я от нее не отказываюсь и иду дальше, работаю на максимуме возможностей. Дай бог – получится. Если нет – останусь в "Шахтере", эта команда многое для меня сделала и навсегда в моем сердце. Поэтому нет никаких проблем в том, что я не ушел", – цитирует Степаненко "Террикон".
Теги: Шахтер Степаненко
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
пох...
Регистрация: 9.01.2015
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