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В Чили погибли три футболиста в результате ДТП

Трое футболистов молодежного клуба "Коло-Коло" из Чили погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

По информации пресс-службы клуба, ДТП произошло на территории Аргентины. Автобус перевозил футболистов молодежной команды на турнир, однако попал в аварию.

"Мы посылаем братские объятия и наши соболезнования их семьям, друзьям. Официальная делегация от клуба находится на пути к месту трагедии. На месте будем решать вопрос помощи семьям пострадавших", — говорится в сообщении.

Имена погибших, а также подробности аварии не сообщаются.

"Газета.ру"
Вчера, 22:27
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 22:59) #
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Когда уходят ....спортсмены... всегда ....очень жаль....тем более Молодые....Родным соболезнование..


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Вчера, 22:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
pensive
Регистрация: 10.03.2012
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