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Зинедин Зидан: "Реал" провел отвратительный матч

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат встречи с "Леванте" в рамках Примеры. Слова специалиста приводит Marca.

"Я всегда буду говорить, что в чемпионате Испании еще ничего не решено. Еще много очков будут разыграны, мы потеряли два очка, контролируя матч.

Мы должны были одержать третью победу подряд, однако у нас это не получилось. Как бы я мог охарактеризовать этот матч одним словом? Отвратительный", — сказал Зидан.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал Леванте
Вчера, 22:25
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