Зинедин Зидан: "Реал" провел отвратительный матч

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат встречи с "Леванте" в рамках Примеры. Слова специалиста приводит Marca."Я всегда буду говорить, что в чемпионате Испании еще ничего не решено. Еще много очков будут разыграны, мы потеряли два очка, контролируя матч.Мы должны были одержать третью победу подряд, однако у нас это не получилось. Как бы я мог охарактеризовать этот матч одним словом? Отвратительный", — сказал Зидан.