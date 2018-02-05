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В Греции на стадионе произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ (видео)

После игры чемпионата Греции "Олимпиакос" - АЕК (1:2) на стадионе вспыхнули беспорядки. Хозяева пропустили гол на 94-й минуте, из-за чего местные фанаты прорвались на поле и устроили стычки с полицией, передает "СЭ".

Органы правопорядка применили слезоточивый газ. Также сообщается, что перед игрой фанаты забросали камнями автобус с игроками АЕК. За пределами стадиона в Пирее около 100 человек подрались с полицейскими.



Теги: Олимпиакос АЕК
Сегодня, 09:13
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