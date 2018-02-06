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Неймар отметил день рождения и на следующий день пропустил матч "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар не примет участие в матче 1/8 финала Кубка Франции против "Сошо", сообщает твиттер клуба.

Отмечается, что накануне футболист отмечает 26-й день рождения, на который пригласил своих одноклубников и главного тренера Унаи Эмери.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 00:03
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