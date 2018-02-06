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Антонио Конте - о разгроме от "Уотфорда": возможно, я ошибся с составом

Наставник "Челси" Антонио Конте дал оценку крупному поражению в матче АПЛ от "Уотфорда" (1:4) в матче АПЛ и удалению полузащитника "синих" Тьемуэ Бакайоко.

"Две желтые карточки в течение нескольких минут – конечно, таких ситуаций нужно избегать. Для нас это был тяжелый момент, мы остались вдесятером и играли очень плохо. Мы старались, но сегодня у нас не получалось, мы плохо обращались с мячом.

В такой ситуации виноват тренер. Возможно, я ошибся со стартовым составом. Когда так начинаешь и играешь дальше, появляются сомнения. По ходу игры уже тяжело что-то изменить, игроки это понимают и принимают неверные решения.

Во втором тайме команда проявила огромную волю, но в то же время было много сумятицы. Мы так не играем. Нужно это принять, в этом сезоне еще придется много биться. Будет крайне тяжело", – передает слова Конте "Sports.ru" со ссылкой на BBC.
Теги: Конте Челси
Сегодня, 09:57
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