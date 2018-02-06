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Леонид Слуцкий: оборонительные требования Моуринью действительно за гранью

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался относительно игры "Манчестер Юнайтед".

"Претензия к Мхитаряну заключалась как раз в том, что у них 8 человек были за линией мяча. И по существу Генрих и условный Лукаку должны были покрывать объем от боковой до боковой, выполняя огромное количество отборов. Но это физически невозможно. Оборонительные требования Жозе действительно за гранью.

Погба – игрок слишком большого калибра, и я уверен, что это какая-то текущая ситуация, которая не так глобальна. Я не могу сказать, что Поль ленив, просто в "Ювентусе" использовали его лучшие качества. А сейчас оборонительная модель Погба не совпадает с моделью тренера.

Дело не в том, что отбор у него провален, просто в каких-то моментах он выдергивается и убегает из зоны, когда нужно терпеть и находиться там дольше. Но это просто индивидуальная особенность: он хорош на перехватах, когда выскакивает из-за спины. Это большой игрок", - передает слова Слуцкого Sport24.
Теги: Слуцкий Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:37
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