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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вильям Галлас: Павлюченко был очень смешным, а тренироваться с Аршавиным - это было нечто
Известный французский защитник Вильям Галлас рассказал о работе с российскими футболистами.
– С Алексеем Смертиным вы выступали в "Челси". Что в первую очередь вспоминается о нем?
– Смертин – классный парень. Он большой профессионал и ко всему относится с огромной ответственностью. Я знал Алексея еще по его выступлениям в чемпионате Франции, до перехода в "Челси". Когда он переехал в Лондон, мы часто общались на французском, я старался помочь ему адаптироваться в новом чемпионате.
– А с Андреем Аршавиным вы пересекались в "Арсенале". Это самый сильный российский футболист, которого вы знали?
– Когда Аршавин только приехал в "Арсенал", его никто в Европе не знал. Если не ошибаюсь, он был очень популярен в России и в Санкт-Петербурге. А в Англии о нем мало кто слышал, и поначалу Андрею было сложно адаптироваться. Но у Аршавина было столько замечательных качеств и мастерства, что он практически сразу заявил о себе.
Я до сих пор отлично помню игру "Арсенала" против "Ливерпуля" на "Энфилде", когда он оформил покер. Это было просто невероятно. Тренироваться с Аршавиным – это было нечто. Фактически он никогда не хотел тренироваться, но, когда выходил на поле, играл просто великолепно. Аршавин обладал огромным талантом.
– С Романом Павлюченко вы встретились уже на закате вашей карьеры игрока – в "Тоттенхэме"…
– Павлюченко был очень смешным. В "Тоттенхэме" мы много дурачились вместе. Он был отличным партнером по команде, и я рад, что нам удалось поиграть вместе. Было очень приятно встретить Романа на Кубке легенд.
Известия
– С Алексеем Смертиным вы выступали в "Челси". Что в первую очередь вспоминается о нем?
– Смертин – классный парень. Он большой профессионал и ко всему относится с огромной ответственностью. Я знал Алексея еще по его выступлениям в чемпионате Франции, до перехода в "Челси". Когда он переехал в Лондон, мы часто общались на французском, я старался помочь ему адаптироваться в новом чемпионате.
– А с Андреем Аршавиным вы пересекались в "Арсенале". Это самый сильный российский футболист, которого вы знали?
– Когда Аршавин только приехал в "Арсенал", его никто в Европе не знал. Если не ошибаюсь, он был очень популярен в России и в Санкт-Петербурге. А в Англии о нем мало кто слышал, и поначалу Андрею было сложно адаптироваться. Но у Аршавина было столько замечательных качеств и мастерства, что он практически сразу заявил о себе.
Я до сих пор отлично помню игру "Арсенала" против "Ливерпуля" на "Энфилде", когда он оформил покер. Это было просто невероятно. Тренироваться с Аршавиным – это было нечто. Фактически он никогда не хотел тренироваться, но, когда выходил на поле, играл просто великолепно. Аршавин обладал огромным талантом.
– С Романом Павлюченко вы встретились уже на закате вашей карьеры игрока – в "Тоттенхэме"…
– Павлюченко был очень смешным. В "Тоттенхэме" мы много дурачились вместе. Он был отличным партнером по команде, и я рад, что нам удалось поиграть вместе. Было очень приятно встретить Романа на Кубке легенд.
Известия
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