Вильям Галлас: Павлюченко был очень смешным, а тренироваться с Аршавиным - это было нечто

Известный французский защитник Вильям Галлас рассказал о работе с российскими футболистами.– Смертин – классный парень. Он большой профессионал и ко всему относится с огромной ответственностью. Я знал Алексея еще по его выступлениям в чемпионате Франции, до перехода в "Челси". Когда он переехал в Лондон, мы часто общались на французском, я старался помочь ему адаптироваться в новом чемпионате.– Когда Аршавин только приехал в "Арсенал", его никто в Европе не знал. Если не ошибаюсь, он был очень популярен в России и в Санкт-Петербурге. А в Англии о нем мало кто слышал, и поначалу Андрею было сложно адаптироваться. Но у Аршавина было столько замечательных качеств и мастерства, что он практически сразу заявил о себе.Я до сих пор отлично помню игру "Арсенала" против "Ливерпуля" на "Энфилде", когда он оформил покер. Это было просто невероятно. Тренироваться с Аршавиным – это было нечто. Фактически он никогда не хотел тренироваться, но, когда выходил на поле, играл просто великолепно. Аршавин обладал огромным талантом.– Павлюченко был очень смешным. В "Тоттенхэме" мы много дурачились вместе. Он был отличным партнером по команде, и я рад, что нам удалось поиграть вместе. Было очень приятно встретить Романа на Кубке легенд.