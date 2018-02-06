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Вильям Галлас: Павлюченко был очень смешным, а тренироваться с Аршавиным - это было нечто

Известный французский защитник Вильям Галлас рассказал о работе с российскими футболистами.

– С Алексеем Смертиным вы выступали в "Челси". Что в первую очередь вспоминается о нем?

– Смертин – классный парень. Он большой профессионал и ко всему относится с огромной ответственностью. Я знал Алексея еще по его выступлениям в чемпионате Франции, до перехода в "Челси". Когда он переехал в Лондон, мы часто общались на французском, я старался помочь ему адаптироваться в новом чемпионате.

– А с Андреем Аршавиным вы пересекались в "Арсенале". Это самый сильный российский футболист, которого вы знали?

– Когда Аршавин только приехал в "Арсенал", его никто в Европе не знал. Если не ошибаюсь, он был очень популярен в России и в Санкт-Петербурге. А в Англии о нем мало кто слышал, и поначалу Андрею было сложно адаптироваться. Но у Аршавина было столько замечательных качеств и мастерства, что он практически сразу заявил о себе.

Я до сих пор отлично помню игру "Арсенала" против "Ливерпуля" на "Энфилде", когда он оформил покер. Это было просто невероятно. Тренироваться с Аршавиным – это было нечто. Фактически он никогда не хотел тренироваться, но, когда выходил на поле, играл просто великолепно. Аршавин обладал огромным талантом.

– С Романом Павлюченко вы встретились уже на закате вашей карьеры игрока – в "Тоттенхэме"…

– Павлюченко был очень смешным. В "Тоттенхэме" мы много дурачились вместе. Он был отличным партнером по команде, и я рад, что нам удалось поиграть вместе. Было очень приятно встретить Романа на Кубке легенд.

Известия
Теги: Аршавин Павлюченко
Сегодня, 12:31
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№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Работяга, талантище и клоун


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Регистрация: 15.12.2017
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