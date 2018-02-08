"Челси" не торопится увольнять Конте из-за компенсации в 30 миллионов евро

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович не хочет торопиться с увольнением главного тренера клуба Антонио Конте из-за последующего обязательства выплатить компенсацию итальянцу.Как сообщает Sport.es, контракт Конте действует до лета 2021 года, при этом его годовой оклад составляет € 10 млн. Таким образом, в случае увольнения итальянский специалист может потребовать у "Челси" выплату компенсации, равную оставшейся в соглашении сумме – € 30 млн.Ранее сообщалось, что главным претендентом на место Конте в "Челси" является бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике.