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Леонид Слуцкий: Грановская - топовейший менеджер, она жестко отстаивает интересы "Челси"

Бывший главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался относительно работы директора "Челси" Марины Грановской.

"Марина – топовейший менеджер, которая признается на всех уровнях. Когда собираются руководители клубов, она среди них бесспорный авторитет. Чтобы русской девушке добиться такого, нужно обладать незаурядными личными качествами, характером и умом.

Могу говорить о ней только в превосходной форме. То, что она уже несколько лет занимает кресло генменеджера "Челси" – это, с одной стороны, абсолютно заслуженно, а с другой – предполагает огромный объем работы.

Марина очень жестко отстаивает интересы "Челси": у клуба около 40 футболистов в арендах, и каждая сделка проходит с ее непосредственным участием. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты.

В общем, у "Челси" один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми – от игроков и агентов, которые подписывают с ней договора, до коллег и руководства лиги", – передает слова Слуцкого Sport24.
Теги: Слуцкий Челси
Сегодня, 10:57
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(2)
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Неужели лучше сам ой Смородской? smile


моложе...
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:03) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
"Топовейший"... ***....нет такого слова.
Есть слово "Пончик".

Еву сожрали и не поперхнулись ***.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Valar (Сегодня, 11:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Уровень не топовый - а просто космос :)


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Неужели лучше сам ой Смородской? smile
Регистрация: 20.02.2013
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