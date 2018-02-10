Киевское "Динамо" подтвердило возвращение Дениса Бойко

Воспитанник киевского "Динамо" голкипер Денис Бойко возвращается в родной клуб.До завершения сезона 2017/2018 футболист будет выступать за "бело-синих" на правах аренды. Соответствующая договоренность достигнута со стамбульским "Бешикташем", которому принадлежит контракт футболиста.