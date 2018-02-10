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Вильям Галлас: Аршавин действительно был немного ленив, но в играх все менялось

Бывший защитник "Арсенала" Вильям Галлас рассказал, почему в своё время он взял 10-й номер в лондонской команде, который ранее принадлежал Деннису Бергкампу.

"Я взял его по нескольким причинам. Во-первых, я не мог взять мой привычный номер – 13. Он был у Алекса Глеба. Я уважал его, поэтому не стал ни о чем просить. Потом я посмотрел, какие номера были свободными. "Десятка" была одним их них. А я когда-то играл под этим номером – в детстве бегал в полузащите. Ну и, в конце концов, моя дочь родилась 10 ноября. Так почему я не мог взять этот номер? Конечно, я знал, что это номер Бергкампа и что некоторые люди жаловались: какого черта он его взял? Но я был не так уж плох на поле, чтобы обращать внимание на такое. Аршавин? Знаешь, когда он приехал в Лондон, никто в Европе его не знал. Нет, конечно, я в курсе, что он играл за Санкт-Петербург и был в России плеймейкером и большой звездой. Но Премьер-лига – это совсем другое. Он не был похож на парня, который любил тренироваться. Аршавин действительно был немного ленив, но в играх все менялось. И это было невероятно!" – цитирует Галласа Sport24.ru.
Теги: Аршавин
Вчера, 22:10
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