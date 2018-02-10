CAS сократил дисквалификацию бывшего вице-президента ФИФА Чон

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил 5-летнюю дисквалификацию бывшего вице-президента ФИФА Чон Монджуна.Дисквалификация была сокращена до 15 месяцев, ее срок завершился 7 января.По решению CAS также отменен наложенный на функционера штраф в размере 50 тысяч швейцарских франков.Таким образом, теперь он вновь может продолжить работу в деятельности, связанной с футболом, на национальном или международном уровне.В октябре 2015 года комитет по этике ФИФА отстранил Монджуна за нарушения кодекса ФИФА по этике во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2022, право на проведение которого в 2010 году получил Катар.