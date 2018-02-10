Мауро Икарди пропустит матч с "Болоньей"

Капитан "Интера" Мауро Икарди пропустит матч 24-го тура итальянской Серии A c "Болоньей". Аргентинского нападающего не оказалось в списке игроков, которые могут выйти на поле в предстоящей игре.Как сообщает Football Italia, 24-летний форвард ещё полностью не восстановился от повреждения. Из-за мышечной проблемы Икарди пропустил матч прошлого тура с "Кротоне" (1:1).В нынешнем сезоне Икарди в 22 матчах итальянского первенства забил 18 голов.