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Мауро Икарди пропустит матч с "Болоньей"

Капитан "Интера" Мауро Икарди пропустит матч 24-го тура итальянской Серии A c "Болоньей". Аргентинского нападающего не оказалось в списке игроков, которые могут выйти на поле в предстоящей игре.

Как сообщает Football Italia, 24-летний форвард ещё полностью не восстановился от повреждения. Из-за мышечной проблемы Икарди пропустил матч прошлого тура с "Кротоне" (1:1).

В нынешнем сезоне Икарди в 22 матчах итальянского первенства забил 18 голов.

"Чемпионат.сом"
Теги: Икарди Интер
Вчера, 23:30
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