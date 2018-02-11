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"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и подобрался к "МЮ" на расстояние 2 очков

Благодаря голам, сделанным Роберто Фирмино и Мохамедом Салахом, "Ливерпуль" воспользовался осечкой "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Англии

27 тур

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" 0:2


Голы: Фирмино, 6, Салах, 43


"Саутгемптон": Маккарти - Стивенс, Бертран, Соареш, Худт - Ромеу, (Дэвис, 79), Лемина, (Буфаль, 60), Хейбьерг, Уорд-Проуз, (Лонг, 77), Тадич - Каррильо.

"Ливерпуль": Кариус - Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк - Фирмино, Окслейд-Чемберлен, (Милнер, 62), Салах, (Ловрен, 90), Вейналдум, Мане - Джан.

Предупреждения: Матип, 37, Джан, 48, Ромеу, 63
Теги: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Салах
Вчера, 21:31
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