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"Барселона" не забила в домашнем матче чемпионата Испании впервые с ноября 2016-го

"Барселона", сыграв вничью с "Хетафе" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании, впервые за 449 дней ушли с поля в домашней игре на внутренней арене без забитого мяча. В последний раз сине-гранатовые не смогли огорчить соперника в ла лиге на стадионе "Камп Ноу" 19 ноября 2016 года - тогда они сыграли вничью с "Малагой" (0:0).

Напомним, "Барселона" после 23 туров занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 59 очков. В активе занимающего вторую строчку "Атлетико" на 7 очков меньше.

"СЭ"
Теги: Барселона
Вчера, 22:02
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