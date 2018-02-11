"Барселона" не забила в домашнем матче чемпионата Испании впервые с ноября 2016-го

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:45
Кахор Муминов: у Луческу и Манчини потребительское отношение к футболистам. Но это проблемы Шатова, а не их (1)
Кахор Муминов: у Луческу и Манчини потребительское отношение к футболистам. Но это проблемы Шатова, а не их (1)
Вчера, 23:37
Вратарь, заменивший Габулова в воротах "Брюгге" отразил пенальти, но пропустил в концовке
Вратарь, заменивший Габулова в воротах "Брюгге" отразил пенальти, но пропустил в концовке
Вчера, 23:09
Марсело: думаю, однажды Неймар перейдёт в "Реал"
Марсело: думаю, однажды Неймар перейдёт в "Реал"
Вчера, 22:56
Антонио Конте: все изначально понимали, что за титул будут бороться две манчестрские команды
Антонио Конте: все изначально понимали, что за титул будут бороться две манчестрские команды
Вчера, 22:25
Гаджи Гаджиев: для "Амкара" Оланаре нормальный футболист (2)
Гаджи Гаджиев: для "Амкара" Оланаре нормальный футболист (2)
Вчера, 21:48
Андрей Канчельскис: думаю, у «Спартака» есть шансы победить «Атлетик» со счетом 2:0 (3)
Андрей Канчельскис: думаю, у «Спартака» есть шансы победить «Атлетик» со счетом 2:0 (3)
Вчера, 20:28
Погребняк: руководство "Динамо" в переговорах по контрактам угрожало игрокам уголовными делами (19)
Погребняк: руководство "Динамо" в переговорах по контрактам угрожало игрокам уголовными делами (19)
Вчера, 20:12
"Барселона" не смогла поразить ворота "Хетафе" (4)
"Барселона" не смогла поразить ворота "Хетафе" (4)
Вчера, 19:08
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу"
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу"
Вчера, 18:51
"Ростов" выразил соболезнования родным и близким погибших в авикатастрофе в Подмосковье (1)
"Ростов" выразил соболезнования родным и близким погибших в авикатастрофе в Подмосковье (1)
Вчера, 18:23
Серхио Бускетс проводит 300-ю игру за "Барселону"
Серхио Бускетс проводит 300-ю игру за "Барселону"
Вчера, 17:48
РФС обязал "Ростов" выплатить долги Кудряшову (3)
РФС обязал "Ростов" выплатить долги Кудряшову (3)
Вчера, 17:29
"Хаддерсфилд" дома разгромил "Борнмут"
"Хаддерсфилд" дома разгромил "Борнмут"
Вчера, 17:17
"Зенит" ищет центрального защитника и левого полузащитника (19)
"Зенит" ищет центрального защитника и левого полузащитника (19)
Вчера, 17:10
"Бавария" продлила контракт с Ульрайхом
"Бавария" продлила контракт с Ульрайхом
Вчера, 17:04
Самир Насри может перейти в "Зенит" (27)
Самир Насри может перейти в "Зенит" (27)
Вчера, 17:02
"Сассуоло" и "Кальяри" сыграли вничью
"Сассуоло" и "Кальяри" сыграли вничью
Вчера, 16:33
"Жирона" в гостях проиграла "Севилье"
"Жирона" в гостях проиграла "Севилье"
Вчера, 16:07
Роман Зобнин: мечтаю как можно дальше пройти в Лиге Европы, выиграть Кубок России, достойно завершить чемпионат (4)
Роман Зобнин: мечтаю как можно дальше пройти в Лиге Европы, выиграть Кубок России, достойно завершить чемпионат (4)
Вчера, 15:53
Сборная России или всё-таки Бразилии? О засилии натурализованных игроков в футзале (10)
Сборная России или всё-таки Бразилии? О засилии натурализованных игроков в футзале (10)
Вчера, 15:44
СМИ: "Спартак" готов заплатить за Набиуллина 5 млн евро (12)
СМИ: "Спартак" готов заплатить за Набиуллина 5 млн евро (12)
Вчера, 14:49
Криштиану Роналду - Нурмагомедову: рад тебя видеть, брат (2)
Криштиану Роналду - Нурмагомедову: рад тебя видеть, брат (2)
Вчера, 14:27
Диего Марадона раскритиковал Ди Марию за его мечту
Диего Марадона раскритиковал Ди Марию за его мечту
Вчера, 14:23
Жозе Моуринью: продажа Де Хеа не имеет смысла
Жозе Моуринью: продажа Де Хеа не имеет смысла
Вчера, 14:01
Поляк Павел Рачковский обслужит матч "Црвена Звезда" – ЦСКА (15)
Поляк Павел Рачковский обслужит матч "Црвена Звезда" – ЦСКА (15)
Вчера, 13:41
"Спартак" провел тренировку в Сочи (8)
"Спартак" провел тренировку в Сочи (8)
Вчера, 13:32
Бранислав Иванович: перешел в "Зенит" за трофеями (35)
Бранислав Иванович: перешел в "Зенит" за трофеями (35)
Вчера, 13:25
Два футболиста "Урала" ушли в аренду в "Алашкерт" (1)
Два футболиста "Урала" ушли в аренду в "Алашкерт" (1)
Вчера, 12:28
Нутриционист "Спартака": не очень люблю тарасовский борщ (20)
Нутриционист "Спартака": не очень люблю тарасовский борщ (20)
"Барселона" не забила в домашнем матче чемпионата Испании впервые с ноября 2016-го
"Барселона", сыграв вничью с "Хетафе" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании, впервые за 449 дней ушли с поля в домашней игре на внутренней арене без забитого мяча. В последний раз сине-гранатовые не смогли огорчить соперника в ла лиге на стадионе "Камп Ноу" 19 ноября 2016 года - тогда они сыграли вничью с "Малагой" (0:0).
Напомним, "Барселона" после 23 туров занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 59 очков. В активе занимающего вторую строчку "Атлетико" на 7 очков меньше.
"СЭ"
Напомним, "Барселона" после 23 туров занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 59 очков. В активе занимающего вторую строчку "Атлетико" на 7 очков меньше.
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.