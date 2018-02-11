Лучано Спаллетти: сильное начало сезона чересчур повысило ожидания от "Интера"

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после домашней победы над «Болоньей» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии поделился мнением о прервавшейся серии из восьми матчей без побед. До сегодняшнего дня миланская команда последний раз побеждала в матче Серии А с «Кьево» (5:0) 3 декабря.«Преодолевать такие моменты непросто. Мы начали сезон очень сильно, выдав невероятную серию, поэтому ожидания от «Интера» чрезмерно возросли. Сегодня «Интер» сыграл хорошо. Мы повели в счёте, потом пропустили после ошибки, и призраки предыдущих матчей вновь стали нас преследовать. Второй тайм провели хорошо, но не сумели выжать максимум из численного преимущества и выглядели немного неуверенно в действиях с мячом. Учитывая ситуацию с серией без побед до сегодняшнего дня, мы сыграли отлично», – цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.