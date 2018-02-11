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Вёрджил ван Дейк: несправедливо, что фанаты "Саутгемптона" меня освистали

Защитник «Ливерпуля» Вёрджил ван Дейк поделился впечатлениями после победы над своим бывшим клубом «Саутгемптоном» и рассказал, как отреагировал на свист с трибун в свой адрес (2:0).

«Свист трибун? Просто нужно получать удовольствие. На мой взгляд, это единственное, что ты можешь сделать.

Думаю, это немного несправедливо, потому что никто не знает, что именно происходило летом и в последние месяцы. Однако я просто не поднимал голову и получал удовольствие.

Считаю, что мы должны были забивать больше. Мы заслужили победу, но все должно было сложиться немного проще для нас.

Безусловно, мне больно видеть трудности «Саутгемптона». У меня в клубе много друзей, я переживаю за команду.

Из зоны вылета выбраться непросто, но в «Саутгемптоне» достаточно качественных игроков», – цитирует ван Дейка Sports.ru со ссылкой на BBC.
Теги: ван Дейк Ливерпуль Саутгемптон
Вчера, 22:36
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