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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Антонио Конте: все изначально понимали, что за титул будут бороться две манчестрские команды
Главный тренер «Челси» Антонио Конте на пресс-конференции перед матчем с «Вест Бромвичем» поддержал своих игроков, сказав, что они способны сконцентрироваться на поставленной задаче и не отвлекаться на разговоры в прессе по поводу будущего.
Сейчас всеобщее внимание приковано к «Челси», потерпевшему два подряд поражения в АПЛ — дома от «Борнмута» и на выезде от «Уотфорда». Домашний матч с находящимся в нижней части таблицы «ВБА» — отличная возможность реабилитироваться и вернуться на путь побед.
На прошлой неделе СМИ постоянно обсуждали самого Конте, однако тренер уверен, что это не повлияет на результаты команды.
«Если честно, я не думаю, что все эти разговоры повлияют на игроков, — говорит он. — Иначе это уже случилось бы после первого поражения от «Бёрнли».
«Полагаю, мои игроки уже начинают привыкать к подобным пересудам, и я однозначно доволен отдачей своих ребят, их поведением, потому что каждый день они доказывают мне, что хотят переломить ситуацию».
«Мы говорим о команде, которая находится на четвертом месте в таблице [расположение в таблице — на момент начала этого тура — прим.пер.], готовится к матчу с «Барселоной», участвует в Кубке Англии и дошла до полуфинала Кубка Лиги».
Конте понимает, что, когда такая команда, как «Челси», проигрывает два матча подряд, ситуация становится сложной. Но он считает, что некоторые разговоры были бы более уместны, если бы команда боролась за выживание и пыталась выбраться из зоны вылета.
«Никто не считал, что мы претендуем на титул в этом сезоне», — сказал он.
«Насколько я помню, изначально все понимали, что будут две команды, которые будут бороться за титул — два клуба из Манчестера».
«В прошлом сезоне мы тоже отставали в начале сезона, и я считаю, что на данный момент слишком много разговоров об этом клубе, обо мне и о команде. Мне кажется, СМИ стоит найти какую-то золотую середину и не кидаться в крайности, но я понимаю, нам необходимо научиться жить под давлением, и для меня и моих ребят это нормальная ситуация».
ФК "Челси"
Сейчас всеобщее внимание приковано к «Челси», потерпевшему два подряд поражения в АПЛ — дома от «Борнмута» и на выезде от «Уотфорда». Домашний матч с находящимся в нижней части таблицы «ВБА» — отличная возможность реабилитироваться и вернуться на путь побед.
На прошлой неделе СМИ постоянно обсуждали самого Конте, однако тренер уверен, что это не повлияет на результаты команды.
«Если честно, я не думаю, что все эти разговоры повлияют на игроков, — говорит он. — Иначе это уже случилось бы после первого поражения от «Бёрнли».
«Полагаю, мои игроки уже начинают привыкать к подобным пересудам, и я однозначно доволен отдачей своих ребят, их поведением, потому что каждый день они доказывают мне, что хотят переломить ситуацию».
«Мы говорим о команде, которая находится на четвертом месте в таблице [расположение в таблице — на момент начала этого тура — прим.пер.], готовится к матчу с «Барселоной», участвует в Кубке Англии и дошла до полуфинала Кубка Лиги».
Конте понимает, что, когда такая команда, как «Челси», проигрывает два матча подряд, ситуация становится сложной. Но он считает, что некоторые разговоры были бы более уместны, если бы команда боролась за выживание и пыталась выбраться из зоны вылета.
«Никто не считал, что мы претендуем на титул в этом сезоне», — сказал он.
«Насколько я помню, изначально все понимали, что будут две команды, которые будут бороться за титул — два клуба из Манчестера».
«В прошлом сезоне мы тоже отставали в начале сезона, и я считаю, что на данный момент слишком много разговоров об этом клубе, обо мне и о команде. Мне кажется, СМИ стоит найти какую-то золотую середину и не кидаться в крайности, но я понимаю, нам необходимо научиться жить под давлением, и для меня и моих ребят это нормальная ситуация».
ФК "Челси"
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