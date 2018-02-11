Марсело: думаю, однажды Неймар перейдёт в "Реал"

Бразильский защитник «Реала» Марсело поделился мнением о слухах, согласно которым его соотечественник нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в мадридской команде. Марсело считает, что Неймар смог бы отлично вписаться в команду Зинедина Зидана.«Я бы хотел, чтобы Неймар перешёл в «Реал». Думаю, он великолепно впишется в мадридскую команду. Неймар является отличным футболистом, а такие игроки должны быть в «Реале». Думаю, однажды он будет играть за «Реал», — приводит слова Марсело Marca.